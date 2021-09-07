"Больше вопросов, чем ответов". Третья доза вакцины от Covid-19 пока будет доступна только людям с ослабленным иммунитетом

Кабинет министров после долгих дебатов сумел постановить, что третья доза вакцины от Covid-19 будет доступна только людям с ослабленным иммунитетом. В отношении других групп населения правительство примет решение не ранее чем, через две недели. "У меня после обсуждения больше вопросов, чем ответов", — констатировал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министерство здравоохранения представило правительству проект технических поправок к Правилам Кабинета министров N 360 "Мероприятия эпидемиологической безопасности по ограничениям распространения инфекции Covid-19". Суть поправки — фактически ответственность за определение круга лиц, подлежащих ревакцинации, ложится на специалистов, которые должны действовать, исходя из соответвующих инструкций (так называемая rokasgrāmata Covid-19, которая соответственно должна быть всегда под рукой у медиков).

Премьер-министр Кришьянис Кариньш недоуменно отреагировал: людям, которые не являются специалистами, не совсем ясно, о каких группах населения в rokasgrāmata Covid-19 идет речь.

Глава Государственного совета по иммунизации Даце Задавска пояснила, что речь может идти о людях с ослабленным иммунитетом, а также, возможно, о тех людях, которые привились в первых рядах — медиках, работниках и постояльцах центров социального ухода и так далее. Тех, кто начал процесс вакцинации, в самом начале этого года. Ведь не исключено, что сопротивляемость вирусу через какое-то время после двух прививок ослабевает. Но точных исследований, подтверждающих точно сроки — нет, фактически признала специалист. Более того — совет по иммунизации ни одной из стран пока не рекомендовал однозначно третью дозу, подчеркнула Завадска.

Министр финансов Янис Рейирс ("Новое Единство") задумчиво отметил, что, собственно, сначала нужно определиться с тем, каков срок действия "ковидных" сертификатов. Потому что уже есть практическая проблема: Австрия установила срок в 270 дней, и сертификаты некоторых латвийцев, привившихся раньше всего, уже могут быть не годны для путешествия в эту страну. Позже министра финансов горячо поддержал министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия).

Далее министры ссылались на опыт других стран — упоминались Израиль, США, Германия, Австрия, Великобритания, Сербия, Эстония, Литва и даже Россия. Идея, что нужно непременно ждать неких общеевропейских рекомендаций, тоже не получила абсолютную поддержку. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич напомнил, что странам-членам ЕС дана автономия в решениях, о чем и свидетельствуют решения ряда стран.

"Латвия — суверенное государство", — констатировал премьер.

Кришьянис Кариньш периодически в ходе дискуссии напоминал: из-за того, что не удается принять решение о ревакцинации, латвийские запасы вакцины не используются и приходится отдавать их третьим странам. А лучше бы привить этой вакциной своих жителей…

Министры подсчитали, что если некоторые страны определили срок действия сертификатов в 270 дней, то, вероятно, в конце сентября-начале октября наступит "час Х" и для Латвии. В ходе дискуссии вспомнили и том, что в начале кампании вакцинации многих латвийцев прививали AstraZeneca. Затем эта вакцина утратила доверие населения, и латвийцев прививали преимуществено Pfizer, Modenra, Janssen. Поэтому возникает вопрос, третьей дозой какой вакцины, прививать тех, кто получил две прививки AstraZeneca.

Даце Завадска, выслушав мнения министров, еще раз сказала: совет по иммунизации ни одной из стран пока не рекомендовал однозначно третью дозу.

Янис Рейрс парировал, что зимой в то время, когда вакцины еще не были доступны, встречал здоровых спортивных людей, которые каким-то образом прививались в первых рядах и даже получали официльные направления на вакцинацию, найдя у себя незначительные болячки. "Вы хотите, чтобы в этот раз — с третьей дозой — было также?", — вопрошал Рейрс. По мнению министра финансов, проект Минздрава ведет к правовому нигилизму: те, кто хочет получить третью дозу, мотивируют семейных врачей выдать направление.

Даниэль Павлютс сказал, что все же есть список болезней, при которых наблюдается недостаточный иммунитет, и врачи руководствуются профессиональными соображениями.

Премьер-министр, попросив извинения за невежество в медицине, печально спросил: "Рак туда входит?.. Я вижу, г-жа Завадска кивает". Далее Даце Завадска на весьма большой скорости в удаленном режиме, с экрана, прочла короткую лекцию, изобиловавшую терминами и названиями болезней, и г-н Кариньш признался, что, не будучи специалистом, понял все-таки не все.

Итог: правительство поддержал предложение Министерства здравоохранения, посчитав, что третья доза, исходя из rokasgrāmata Covid-19, будет доступна хроническим больным с ослабленным иммунитетом. В протокол внесено то, что через две недели правительство вернется к рассмотрению вопроса о ревакцинации и сроке действия "ковидных" сертификатов. Министерство здравоохранения должно подготовить соответствующий доклад — опираясь на научные исследования и опыт других стран.