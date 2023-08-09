Больше всего нападений волков в Балвском, Цесисском, Екабпилсском и Мадонском краях

Больше всего нападений волков в Латвии в этом году зафиксировано в Балвском, Цесисском, Екабпилсском и Мадонском краях, рассказал в интервью агентству LETA генеральный директор Государственной службы леса (VMD) Арвид Озолс.

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Он сообщил, что до конца июля в службу поступила информация о 25 нападениях волков, в результате которых пострадало 229 домашних животных, в том числе 136 убито, 24 ранено и 69 пропали без вести, возможно, волки унесли их в лес.

Большинство пострадавших домашних животных составляют овцы — их убито 119. Также волки убили 15 коз, одного теленка и собаку. По оперативной информации, в конце июля в Балви произошло еще одно крупное нападение волков, где пострадало около 30 овец, но официальных данных о нем пока нет.

По оценке VMD, в настоящее время в Латвии насчитывается около 1400 волков. "Точно этого никто не скажет. Больше всего волков на севере Курземе, в центральной части Видземе и в северо-восточной части Латвии", — сказал генеральный директор VMD.

Он также сообщил, что VMD установила лимит на уничтожение волков в охотничий сезон — 300 особей. "Это число соответствует плану защиты европейского серого волка и рекомендациям Латвийского государственного института леса Silava", — сказал Озолс.

"С волками нужно больше ориентироваться на динамику, а не на цифры, то есть на то, как численность популяции соотносится с ущербом, потому что ущерб в какой-то мере коррелирует и с профилактическими мерами, которые иногда эффективны, а иногда нет", — сказал Озолс.

Проблема взаимодействия между крупными хищниками и человеком обсуждалась на последнем Совете министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС по инициативе Румынии. Этот вопрос связан с Директивой о видах и биотопах, которая не пересматривалась с 1992 года.

"То, что мы вообще можем охотиться на волков, — это наше преимущество, такую опцию мы внесли в договор о вступлении в ЕС в 2004 году. Из общих норм ЕС она исключена", — добавил Озолс.