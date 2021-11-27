Больше всего новостроек появляется в Риге и в Рижском районе, особенно – в Дрейлини

Среди всех жилищ, построенных за последние десять лет, 26,7 тысяч или 44 % построены в Рижском районе, а 40,1 % — в Риге. В Земгале построено примерно 5,3 % новых домов, в Курземе — 4,1 %, в Латгале и в Видземе — по 3,2 % новых жилищ.

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Больше всего новостроек находится в Бабите, Марупе и Стопини, каждое пятое жилье там построено именно в последние десять лет.

Среди городов страны больше всего новых жилых построек находится в Юрмале (6,1%) и в Риге (3,3%), а в Даугавпилсе, Лиепае, Екабпилсе и Резекне за последние десять лет построено менее, чем 0,5% жилых домов.

В Риге самое большое количество новых домов за последние 20 лет построили в Дрейлини — 98,7 % домов в этом районе были построены в период с 2001 по 2021 год (3,1 тысяч домов). В Скансте за последние 20 лет построили 887 или 79,4 % существующих там жилищ, в Клейсты — 119 или 56,7 % жилищ, в Бебербеки — 103 или 52,6 % жилищ.

После 2016 года стремительнее всего строительство развивается в районе Сканстес — за пять лет там построили 127 или 11,4 % всех жилищ района.