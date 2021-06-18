Больше всего новых случаев Covid-19 в четверг выявлено в Риге и Даугавпилсе

Из 108 выявленных в четверг случаев Covid-19 32 случая были зарегистрированы в Риге, а восемь случаев — в Даугавпилсе.

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С учетом того, что за прошедшие сутки в Риге было зарегистрировано 32 новых случая Covid-19, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в столице в настоящее время составляет 734 случая.

В Юрмале в четверг было выявлено шесть новых случаев заражения, в Сигулдском крае — пять, а в Лиепайском, Ливанском и Резекненском крае — по четыре. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки было зарегистрировано меньше инфицированных.

Наибольшее общее количество случаев Covid-19 за последние две недели выявлено в Риге — 734, Даугавпилсе — 156, Елгаве — 89, Лиепае — 74, а в Юрмале — 47 случаев. При этом за последние 14 дней в 13 краях не зарегистрировано ни одного случая "Covid-19".

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления (ЦСУ) о населении краев на начало 2021 года и данных ЦКПЗ о новых случаях Covid-19, показывают, что двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 117,8 случая.

В 33 самоуправлениях этот показатель выше, а в 16 превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев Covid-19 на 100 000 жителей за последние 14 дней, то оно является самым высоким в Терветском, Вилянском, Паргауйском, Сейском, Прейльском, Ливанском, Кримулдском, Даугавпилсском и Руйенском крае.