Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Даугавпилсе и Талсинском крае

Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге (26%), затем следуют Даугавпилс и Талсинский край.

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В Риге зафиксирован 91 новый случай инфицирования Covid-19, а 14-дневный кумулятивный показатель составляет 920 человек. Таким образом число заболевших за последние две недели впервые с 15 июня превысило отметку в 900 случаев.

В Талсинском крае за сутки выявлено 25 новых случаев заражения, в Даугавпилсе - 24, в Айзкраукльском крае - 18, в Баусском крае - 14, в ряде других самоуправлений - количество заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки проведено 26 960 тестов на коронавирус, результаты 354 оказались положительными. Получена информация о четырех умерших.