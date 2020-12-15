Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Елгаве и Даугавпилсе

Почти 40% от общего числа новых случаев Covid-19 выявлены в Риге, продолжает расти число инфицированных в Елгаве и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге за минувшие сутки зарегистрировано 233 новых случаев Covid-19, в Даугавпилсе - 56, а в Елгаве - 32.

В Огрском крае выявлено 26 новых заболевших, в Юрмале и Даугавпилсском крае - по 17, в Резекне - 15, в Баусском крае - 10, в Екабпилсе, Елгавском и Тукумском краях - по 9.

Больше всего заболевших за последние 14 дней зарегистрировано в столице - 3253 человека. В Даугавпилсе за две недели общее число инфицированных составило 1145 человек, в Елгаве - 284, в Крустпилсском крае - 196, в Екабпилсе - 192, в Юрмале - 185, в Резекне - 163, в Кекавском каре - 146, в Вентспилсе - 145, в Марупском крае - 130, в Даугавпилсском крае - 129, в Озолниекском крае - 127.

Среди зарегистрированных за минувшие сутки заболевших - 122 человека в возрасте от 50 до 59 лет; 113 - в возрасте от 30 до 39 лет; 103 - в возрасте от 40 до 49 лет; 92 - старше 70 лет.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 587 новых случаев коронавируса, пять человек скончались.