Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге и Елгаве
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге (34% от общего числа) и Елгаве, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Риге за минувшие сутки добавилось 115 новых заболевших Covid-19, за последние две недели в столице коронавирусом заболели 2849 человек.

В Елгаве за минувшие сутки зафиксировано 24 новых случая, а в течение двух недель заболели в общей сложности 342 человека.

В Салдусском крае за сутки добавилось 17 заболевших, в Сигулдском крае - 12, в Юрмале и Олайнском крае - по 9, в Лиепае - восемь. В остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 338 новых случаев Covid-19, скончался один пациент с коронавирусом.
Умерший в возрасте от 80 до 89 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2213 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5769 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,9%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос до 459,5 случая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге