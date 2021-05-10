Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге и Елгаве

За минувшие сутки больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге (34% от общего числа) и Елгаве, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге за минувшие сутки добавилось 115 новых заболевших Covid-19, за последние две недели в столице коронавирусом заболели 2849 человек.

В Елгаве за минувшие сутки зафиксировано 24 новых случая, а в течение двух недель заболели в общей сложности 342 человека.

В Салдусском крае за сутки добавилось 17 заболевших, в Сигулдском крае - 12, в Юрмале и Олайнском крае - по 9, в Лиепае - восемь. В остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 338 новых случаев Covid-19, скончался один пациент с коронавирусом.

Умерший в возрасте от 80 до 89 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2213 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5769 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,9%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос до 459,5 случая.