Больше всего школам не хватает учителей по математике и латышскому языку

За неполный месяц на единой платформе "Esi skolotājs" появилось 825 вакансий. Больше всего школам не хватает учителей по математике, а также по латышскому и английскому языку.

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Карта с вакансиями была создана в апреле с тем, чтоб школы могли добавлять туда как актуальные, так и запланированные вакансии. На данный момент актуальными является 291 вакансия, остальные 534 - пока только запланированы.

Больше всего требуется учителей по математике (119), по латышскому и литературе (78), по английскому языку (75), информатике (72) и по физике (68).

Используя карту, любой желающий может отобрать интересующие вакансии по разным критериям, в том числе по месту нахождения, зарплате, дополнительным бонусам. Зарплата для предложенных вакансий - от 790 до 1500 евро. Ее размер зависит от нагрузки, а также конкретного учебного заведения. В свою очередь, самыми популярными бонусами являются доступность ментора в школе (731), страхование здоровья (643), приоритетные места для детей в муниципальных дошкольных учебных заведениях (358).

Среди вакансий также есть такие, как тренер по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, учитель музыки по игре на фортепиано и гитаре, требуются учителя в сфере возобновляемой энергии, автомеханики, сельскохозяйственной техники, производства продовольствия.

Педагогов ищут гимназии, средние, основные, начальные и спортивные школы, а также техникумы.

Карта вакансий является единой платформой государственного масштаба и доступна для всех заинтересованных сторон — школ, учителей, управлений по образованию и других.

В мае информация будет обновлена - вакансии, потерявшие актуальность, будут удалены, вместо них появятся новые. Повторно информация будет актуализирована в августе, перед началом учебного года.