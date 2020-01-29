Больше всего уволенных работников Latvijas dzlezceļš будет в Риге

Государственное предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) в основном будет увольнять работников в Риге. Об этом во время заседания комиссии Сейма по социальным и трудовым делам сказал руководитель LDz Марис Клейнбергс.

LDz подало заявку на коллективное увольнение. До июня этого года будут уволена тысяча работников, а во второй половине года еще 500 сотрудников. Зарплаты являются одной из крупнейших статей расходов предприятия.

"Большинство работников, с которыми будут прекращены трудовые отношения, находятся в Риге. Будут затронуты и регионы, но там число уволенных работников будет пропорционально меньше", — сказал руководитель LDz.

Представитель Профсоюза железнодорожников и отрасли сообщения Владимир Новиков сказал, что число сотрудников LDz сокращалось и до этого, но не так резко. По его словам, профсоюз сотрудничает с руководством LDz, но разговоры проходят с трудом. Профсоюз считает, что к решению ситуации должно подключиться государство.

Как уже сообщалось, LDz решило прекратить трудовые отношения с 1500 сотрудниками. Это связано с падением транзита и грядущей реорганизацией предприятия. Предприятие ранее обещало, что в первую очередь увольнения затронут административные должности и только потом предприятие будет рассматривать вопрос сокращения штата оперативных работников. Государство решило создать рабочую группу, целью которой будет снижение социального напряжения из-за массовых увольнений.