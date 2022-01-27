Больше всего заболевших коронавирусом в возрасте от 10 до 19 лет

В четырех пририжских районах - Кекавском, Марупском, Адажском и Олайнском - 14-ти дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 превысил 5000 случаев на 100 000 жителей. В том числе в Кекавском каре он приблизился к показателю 6000, информирует Центр профилактики и контроля заболеваний.

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В свою очередь, в Ропажском крае, в Риге, Елгаве и Саласпилсском крае уровень заболеваемости превысил 4000 случаев на 100 000 жителей. В свою очередь, показатель ниже 1000 случаев зафиксирован только в Вараклянском крае.

Из выявленных вчера 9143 случаев инфицирования коронавирусом 42,8% или 3889 случаев зарегистрировано в Риге. В Елгаве выявлено 411 случаев заражения, в Даугавпилсе - 410, в Огрском крае - 278, в Марупском крае - 261, в Кекавском крае - 251, Баусском крае - 236, Юрмале - 204.

Самое большое количество заболевших за последние две недели зафиксировано в Риге - 29 354.

За последние сутки больше всего случаев выявлено в возрастной группе от 10 до 19 лет - заболели 1988 человек, в возрасте от 30-39 лет - 1823 человека, от 40 до 49 лет - 1438 человека. В других возрастных группах заболевших меньше.

Самое большое количество инфицированных за последние две недели зафиксировано в возрастной группе от 10 до 19 лет - заболели 17 282 человека.