Большего всего новых случаев Covid-19 - в Риге, Валмиере, Екабпилсе и Резекне
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Больше всего новых случаев Covid-19 (30%) выявлено в Риге, однако большое количество заболевших зафиксировано также в Валмиере, Екабпилсе и Резекне, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В Риге за сутки зафиксировано 232 новых случая заболевания Covid-19, а 14-ти дневный кумулятивный показатель в столице на данный момент - 2174 человек. Это самый высокий показатель с мая.

В Валмиерском крае добавилось 38 заболевших, в Резекне и Екабпилском крае - по 35, в Адажском крае - 33, в Даугавпилсе - 27, в Цесисском крае - 24, в остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 776 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека. 639 заболевших не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 137 были вакцинированы. Всего за сутки проведены 26 731 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 2,9%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 359,2 случая на 100 000 жителей. Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 152 693 человека.

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