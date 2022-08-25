Большинство бассейнов осенью планируют продолжать работу

Несмотря на высокую стоимость энергоресурсов, 87% опрошенных бассейнов работают или планируют возобновить работу в сентябре или начале октября. Скептически отнеслись к возобновлению работы бассейны в Адажи, Салдусе, Даугавпилсском университете, а ситуация в Кримулде неопределенная, свидетельствуют данные опроса, проведенного организацией "Плавать безопасно" (Peldēt droši).

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Как сообщила представитель организации Ренате Франке, незадолго до начала учебного года и в связи с опасениями по поводу энергетического кризиса были опрошены представители 57 бассейнов, где учат плавать детей.

Почти все респонденты признали, что невозможно обещать, что бассейн будет работать всю зиму. Предпринимаются усилия по более эффективному управлению, во многих бассейнах проводятся технические усовершенствования, в некоторых повышаются цены на услуги.

Треть опрошенных подтвердили, что цены на услуги не изменились, в пяти бассейнах в настоящее время изучается финансовое положение и возможности, а в 17 бассейнах уже произошли изменения, и цены выросли в среднем на 30%. Почти все надеются на государственную поддержку.

В 35 бассейнах будет проводиться обучение детей плаванию в рамках школьной программы.