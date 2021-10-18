Большинство больниц прекращают плановые операции
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В связи со стремительным ростом заболеваемости Covid-19 и количества госпитализаций с сегодняшнего дня прекращается оказание плановых медицинских услуг в большинстве больниц, сообщает Министерство здравоохранения.

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Соответствующее постановление на прошлой неделе приняла Государственная оперативная медицинская комиссия (ГОМК). Решение принято, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы медицинского персонала и перепрофилировать койки для неотложных случаев, лечения острых пациентов и больных Covid-19.

Согласно прогнозам, нагрузка на больницы из-за наплыва пациентов с Covid-19 продолжит расти. Как указывает Минздрав, в связи с дальнейшим увеличением количества пациентов необходимо направить дополнительные ресурсы на оказание помощи в неотложных и острых случаях путем приостановки оказания плановых стационарных медицинских услуг.

В Минздраве напоминают, что объявленная ранее чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения означает, что все медицинские ресурсы сосредоточены на оказании неотложной медицинской помощи, помощи в острых случаях и на лечении пациентов с Covid-19. Также реорганизована и ограничена плановая стационарная помощь, Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) доставляет пациентов в ближайшие больницы в соответствии с планом госпитализации, а также сортирует вызовы по степени приоритетности.

Пациенты, получившие неотложную помощь в больнице высокого уровня, на дальнейшее лечение могут быть переведены в больницу более низкого уровня или направлены на домашнее лечение под наблюдением семейного врача. Больницы привлекают к уходу за пациентами Covid-19 дополнительный медицинский персонал, который в обычных условиях не работает с пациентами с инфекционными заболеваниями, а также перестраивает графики работы для максимальной доступности персонала.

Каждое лечебное учреждение индивидуально свяжется с пациентами по вопросу отложенных плановых медицинских услуг. Для получения информации о медицинских услугах, оплачиваемых государством, Минздрав рекомендует обращаться в Национальную службу здравоохранения по телефону 80001234.

Согласно решению ГОМК, с этой недели лечение пациентов с Covid-19 начнет Айзкраукльская больница, а детское отделение Елгавской больницы будет перепрофилировано в отделение для больных Covid-19. При необходимости лечение детей из зоны обслуживания Елгавской больницы будет осуществляться в Детской клинической университетской больнице.

Как и во время предыдущей вспышки Covid-19, больницы не будут прекращать предоставление некоторых услуг непрерывной терапии: химиотерапию, терапию биопрепаратами, заместительную терапию органов, лучевую терапию, гематологические услуги, заместительную терапию метадоном и бупренорфином, а также уход за пациентами, которым следует продолжить или закончить лечение, начатое в стационаре в неотложном порядке.

Как указал Минздрав, также нельзя прекратить проведение операций инвазивной кардиологии и радиологии, онкологических, операций по спасению жизни, а также тех, отмена которых может привести к инвалидности. Также нельзя прекращать лечение онкологических заболеваний, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, психических, инфекционных кожных заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем, оказание услуг в области травматологии, реабилитации для лиц с риском инвалидности или потери трудоспособности, в том числе для детей, у которых отсрочка реабилитации может стать причиной усугубления функциональных нарушений.

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