Большинство депутатов проигнорировало просьбу прийти на заседание в Сейма в масках

Большая часть депутатов, собравшихся после долгого перерыва на внеочередное заседание Сейма, проигнорировало просьбу явиться в масках, сообщает LETA.

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В предыдущие дни некоторые депутаты делились в социальных сетях скриншотом сообщения, где Президиум Сейма просит их прийти на заседание в масках. Это требование не было обязательным, и большая часть парламентариев его проигнорировала.

На заседание в четверг надели маски только отдельные депутаты, в том числе председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) и участвовавший в заседании премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

До этого заседания Сейма из-за коронавируса проходили удаленно, потому что в зале заседания невозможно соблюдать необходимую дистанцию. В здании Сейма проходили только заседания фракций. В этот четверг, 3 сентября, Сейм впервые собрался целиком в одном помещении.