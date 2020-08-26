Большинство из констатированных во вторник случаев Covid-19 зарегистрированы в Риебиньском и Саулкрастском краях

Из констатированных за прошедшие сутки 18 случаев заражения Covid-19 большинство зарегистрировано в Риебиньском и Саулкрастском краях, а также в Риге, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риебиньском крае на данный момент зафиксировано девять инфицированных, что по меньшей мере на пять инфицированных больше, чем ранее. В Саулкрастском крае также зафиксировано по крайней мере три новых случая заражения, однако общее число заболевших там все еще не превышает порога в пять случаев.

В Риге число болеющих Covid-19 лиц за прошлые сутки увеличилось на три, достигнув 62.

Два случая заболевания зарегистрированы в Юрмале, где число инфицированных увеличилось до восьми, а один — в Огрском крае, где теперь проживают десять человек с Covid-19.

Другие случаи заражения зафиксированы в самоуправлениях, где количество случаев Covid-19 не превышает пяти.

По четверо инфицированных Covid-19 лиц за прошедшие сутки было зафиксировано в возрастных группах до девяти лет, от десяти до 19 лет и от 20 до 29 лет. Двое инфицированных принадлежат к возрастной группе от 40 до 49 лет. По одному инфицированному зарегистрировано в возрастных группах от 30 до 39 лет, от 50 до 59 лет и от 60 до 69 лет. Еще одному инфицированному человеку более 80 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2290 тестов на Covid-19, выявлено 18 новых случаев заболевания.