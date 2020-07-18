Большинство латвийцев ездят на автомобилях старше 10 лет

Большую часть зарегистрированных в стране автомобилей составляют машины, произведенные 11 и более лет назад (60%). Об этом свидетельствуют данные Автомобильной ассоциации.

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В первом полугодии в Латвии были зарегистрированы 18 566 подержаных легковых автомобилей. Большая часть — 11 156 машин (или 60%) — старше 11, но моложе 30 лет. Еще 122 машины произведены более 30 лет назад.

Сообщается, что 3232 машины, 17% от общего числа зарегистрированных автомобилей, старше 8, но моложе 10 лет; 2299 машин (12%) старше пяти, но моложе семи лет; 1709 машин (9%) старше года, но моложе четырех лет. Еще 48 подержаных авто, зарегистрированных в первой половине текущего года, не старше одного года.

Наибольший спад в регистрации подержанных автомобилей наблюдался в апреле, когда было зарегистрировано 1970 автомобилей, а в июне число зарегистрированных подержанных авто увеличилось до 3711.

Из всех зарегистрированных подержанных автомобилей 85% машин работают на дизельном топливе и 13% — на бензине.