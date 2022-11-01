Большинство латвийцев верят в "мировое правительство"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Большинство участников опроса SKDS — 53% — согласны с тем, что существует "мировое правительство": секретная организация или группа людей, влияющая на все мировые процессы, контролирующая работу правительств большинства стран мира.

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Данными этого опроса в Facebook поделился социолог, глава Центра исследования общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

С мнением, что такого "мирового правительства" не существует согласны только 27% респондентов, 20% затруднились дать ответ. Всего были опрошены 1005 человек.

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