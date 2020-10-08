Большинство новых больных Covid-19 проживают в Курземе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Большинство из 109 новых случаев Covid-19 за прошедшие сутки выявлены в Курземе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Талсинском крае зарегистрировано 17 новых случаев, общее количество заболевших здесь составляет 35 человек. По крайней мере 16 новых случаев выявлены в Дундагском крае, а общее количество заболевших составляет 20 человек.

Шесть новых случаев выявлено в Айзпутском крае, где теперь 44 больных, а в Кулдигском крае зарегистрировано еще два случая, и общее количество заболевших составляет 95 человек.

В Риге выявлены 22 новых случая, в настоящее время в столице Covid-19 болеют 333 человека.

Продолжает увеличиваться количество случаев Covid-19 и в Латгале. В Даугавпилсе выявлено еще девять заболевших, а в целом инфицированы 192 жителя города. Еще шесть случаев зарегистрированы в Краславском крае, общее количество заболевших здесь составляет 23 человека. Четыре новых случая выявлены в Даугавпилсском крае, общее количество заболевших здесь - 20 человек.

Новые случаи Covid-19 за прошедшие сутки зарегистрированы также в Екабпилсе, Валмиере, Юрмале, Елгаве, Олайнском, Саласпилском, Кекавском, Огрском, Бабитском, Стопиньском и Царникавском краях. Впервые инфицированные зарегистрированы в Ройском и Илукстском краях.

21 заболевший входит в возрастную группу от 60 до 69 лет, 20 - от 40 до 49 лет, 17 - от 50 до 59 лет.

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