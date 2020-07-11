Большинство новых больных Covid-19 проживают в Риге

Пять из восьми выявленных за прошедшие сутки больных Covid-19 проживают в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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По одному заболевшему выявлено в Юрмале, Лиепае и Бабитском крае.

В Риге число больных Covid-19 выросло до 69, в Лиепае - до шести человек. В Юрмале количество активных случаев не превышает пяти, поэтому точное количество заболевших не называется.

Четыре из выявленных за прошедшие сутки заболевших - в возрастной группе от 30 до 39 лет, по два - в возрастных группах от 20 до 29 и от 40 до 49 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки сделано 1870 тестов на Covid-19, выявлено восемь новых случаев заболевания.

Согласно данным ЦПКЗ, один из заболевших недавно вернулся из-за рубежа, а еще шесть случаев связаны с предыдущими очагами заболевания, о которых сообщалось на этой неделе. По еще одному случаю источник заражения уточняется.

В целом проведено 167 480 тестов на Covid-19, заболели 1173 человека, 30 умерли. Выздоровели к сегодняшнему дню 1019 человек.

В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с новым коронавирусом, у двух пациентов заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.