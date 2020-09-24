Большинство новых случаев Covid-19 констатированы в Риге и Кулдигском крае

В среду большинство новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге и Кулдигском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Из выявленных вчера 12 новых случаев заражения Covid-19 десять зарегистрированы в Риге, восемь в Кулдигском крае, три в Даугавпилсе и один в Энгурском крае.

Таким образом, в настоящее время в Риге зарегистрировано 124 инфицированных, в Даугавпилсе - 30, в Кулдигском крае - 10.

Из числа зарегистрированных за прошедшие сутки инфицированных Covid-19 по четыре принадлежат к возрастным группам 20-29 и 50-59 лет, по трое - к возрастным группам 60-69 и старше 70 лет, а также заболели три ребенка в возрасте до девяти лет.

По двое заболевших относятся к возрастным группам 30-39 лет и 40-49 лет, а один к возрастной группе от 10 до 19 лет.

Как подтвердила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, новые очаги вируса в учебных заведениях не зарегистрированы. Заболевшие дети являются контактными лицами уже известных людей. Кроме того, есть случаи, когда дети - контактные лица ни разу с начала учебного года не посещали учебное заведение.

Как сообщалось, вчера в Латвии выявлено 22 новых случая Covid-19.