Большинство новых случаев Covid-19 обнаружены в Риге и Даугавпилсе

Из 102 обнаруженных во вторник случаев Covid-19 большинство зарегистрировано в Риге и Даугавпилсе, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Двое заразились за границей - в России и Финляндии. 54 больных связаны с известными очагами заболевания. Путь заражения остальных пациентов уточняется.

В Риге зарегистрировано 39 новых инфицированных и всего болеют 615 человек, в Даугавпилсе 19 новых случаев и 252 больных.

Девять новых случаев зарегистрировано в Краславском крае, где количество больных Covid-19 достигло 65.

Среди вновь выявленных случаев 24 относятся к возрастной группе 30-39 лет, 20 - к возрастной группе 50-59 лет, 18 - к возрастной группе 40-49 лет, а в других возрастных группах зараженных меньше.