Большинство новых случаев Covid-19 в понедельник выявлено в Риге

Из 34 выявленных за минувшие сутки новых случаев коронавируса 23 зарегистрированы в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Четыре случая зарегистрированы в Саласпилсском крае, по два - в Юрмале и Кекавском крае, по одному - в Елгаве, Олайнском и Тукумсском краях.

Таким образом, в Риге в настоящее время зарегистрировано 109 случаев Covid-19, в Юрмале и Олайнском крае - по 14, в Саласпилсском крае - 13. В Елгаве, Кекавском и Тукумсском краях число заболевших не превышает пяти.

Семь заболевших в возрасте от 20 до 29 лет, по шесть человек - от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет. Трем заболевшим от 60 до 69 лет, также заболели три ребенка в возрасте до 9 лет. Еще двум заболевшим от 10 до 19 лет, один человек старше 70 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2690 тестов на Covid-19, выявлено 34 случая заболевания.

Согласно информации SPKC, 24 человека являются контактными лицами ранее заболевших, при этом 19 человек - работники одного предприятия. Восемь заболевших вернулись из-за границы, в том числе России, Турции и США. Пути заражения еще двух человек выясняются.

В SPKC агентству LETA сообщили, что предприятие, где выявлен очаг Covid-19, относится к пищевой отрасли.

С начала пандемии в Латвии сделано 299 085 тестов на Covid-19, заболели 1560 человек. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся 10 пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.