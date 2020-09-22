Большинство новых случаев Covid-19 в понедельник выявлено в Риге
Foto: LETA

Из 34 выявленных за минувшие сутки новых случаев коронавируса 23 зарегистрированы в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Четыре случая зарегистрированы в Саласпилсском крае, по два - в Юрмале и Кекавском крае, по одному - в Елгаве, Олайнском и Тукумсском краях.

Таким образом, в Риге в настоящее время зарегистрировано 109 случаев Covid-19, в Юрмале и Олайнском крае - по 14, в Саласпилсском крае - 13. В Елгаве, Кекавском и Тукумсском краях число заболевших не превышает пяти.

Семь заболевших в возрасте от 20 до 29 лет, по шесть человек - от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет. Трем заболевшим от 60 до 69 лет, также заболели три ребенка в возрасте до 9 лет. Еще двум заболевшим от 10 до 19 лет, один человек старше 70 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2690 тестов на Covid-19, выявлено 34 случая заболевания.

Согласно информации SPKC, 24 человека являются контактными лицами ранее заболевших, при этом 19 человек - работники одного предприятия. Восемь заболевших вернулись из-за границы, в том числе России, Турции и США. Пути заражения еще двух человек выясняются.

В SPKC агентству LETA сообщили, что предприятие, где выявлен очаг Covid-19, относится к пищевой отрасли.

С начала пандемии в Латвии сделано 299 085 тестов на Covid-19, заболели 1560 человек. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся 10 пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту