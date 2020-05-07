Большинство новых случаев Covid-19 - в Риге, один в Карсавском крае

Болезнь Covid-19 затронула одно новое самоуправление - Карсавский край. Таким образом, общее число затронутых самоуправлений достигло 70, сообщает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Риге - пять. По одному новому случаю заражения зафиксировано в Даугавпилсе и Бабитском крае. Теперь в Риге 507 больных Covid-19, в Даугавпилсе 10, а в Бабитском крае 11.

Место жительства ещё одного пациента не раскрывается, так как в этом крае меньше пяти заболевших.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки были обнаружен девять новых случаев заболевания Covid-19. Один пациент умер - ему было до 75 до 80 лет и он страдал от нескольких хронических заболеваний.

Всего в стране зафиксировано 909 больных новым коронавирусом, из них 464 человека выздоровели и 18 умерли.