Большинство новых случаев Covid-19 — в Риге, Юрмале и Огре

Больше всего новых случаев заражения Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге, Юрмале и Огре, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В столице за сутки получен 180 положительных тестов, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости достиг 1770 человек.

В Юрмале добавилось 26 заболевших, в Огрском крае — 24, в Резекне — 20, в Даугавпилсе, Лиепае и Екабпилсском крае — по 18, а в остальных самоуправлениях число заболевших меньше. По меньшей мере 10 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки были выявлены в 19 самоуправлениях.

Наибольшее общее число заболевших за последние две недели — в Риге (1449 человек). На втором месте Валмиерский край (292), на третьем — Екабпилсский (255). Высоким показатель остается в Даугавпилсе (242), в Талсинском крае (180), в Юрмале (166), в Ропажском крае (159) и Елгаве (157).

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 533 новых случая Covid-19, три человека скончались.

Всего в четверг было сделано 35 108 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 307,1 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии выявлен 149 614 случаев Covid-19, умерли 2635 человек с коронавирусом.