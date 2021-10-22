Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Даугавпилсе и Лиепае
Foto: F64

Среди крупных городов больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге, Лиепае и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В Риге выявлены 996 новых заболевших, а 14-дневный кумулятивный показатель составляет 9133 человек. В свою очередь, в Даугавпилсе констатировано 250 новых случаев, в Лиепае — 153.

В Екабпилсском крае — 86 новых случаев инфицирования Covid-19, в Саласпилсском крае — 83, в Елгаве и Кулдигском крае — по 73, в Резекне и Валмиерском крае — по 72, в Вентспилсе — 66, в Баусском крае — 62. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 3133 новых случая Covid-19, скончались 25 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1539,2 случая на 100 000 населения. Из всех выявленных за сутки случаев 2398 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 735 человек были вакцинированы.

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