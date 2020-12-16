Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе
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Из выявленных во вторник 1023 новых случаев Covid-19 почти половина зарегистрирована в Риге и Даугавпилсе. Также относительно быстро количество новых случаев растет в Елгаве, Вентспилсе и Баускском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано почти 30%, или 290 новых случаев, а в целом за 14 дней количество заболевших составляет 3280 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 214 новых случаев, в целом за 14 дней — 1285 случаев.

В Елгаве за прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев Covid-19, общее количество заболевших за две недели составляет 328 человек. В Вентспилсе выявлено 45 новых случаев, количество заболевших за две недели составляет 182 человека. В Баускском крае зарегистрировано 42 новых случая, за две недели заболели 93 жителя края.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге — 3280 человек. В Даугавпилсе этот показатель составляет 1285 человек, в Елгаве — 328, в Крустпилсском крае — 195, в Екабпилсе — 191, в Вентспилсе — 182, в Юрмале — 177, в Резекне — 171, в Кекавском крае — 139, в Даугавпилсском крае — 130, в Озолниекском крае — 126, в Огрском крае — 123 человека.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в настоящее время, согласно расчетам агентства LETA, составляет 474,9 случая на 100 000 населения.

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LETA

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