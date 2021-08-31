Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе
Foto: F64

Больше всего новых случаев заражения Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге, Даугавпилсе, Гулбене и Смилтене, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В столице за сутки получено 72 положительных теста, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости достиг 771 человека.

В Даугавпилсе добавилось 16 заболевших, в Гулбенском и Смилтенском краях — по 12, в Вентспилсе — 11, в Ропажском крае — 9, в остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 237 новых случаев Covid-19, пять человек скончались.

Всего в понедельник проведены 41 310 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 122,1 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 142 637 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего