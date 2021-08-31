Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе

Больше всего новых случаев заражения Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге, Даугавпилсе, Гулбене и Смилтене, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В столице за сутки получено 72 положительных теста, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости достиг 771 человека.

В Даугавпилсе добавилось 16 заболевших, в Гулбенском и Смилтенском краях — по 12, в Вентспилсе — 11, в Ропажском крае — 9, в остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 237 новых случаев Covid-19, пять человек скончались.

Всего в понедельник проведены 41 310 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 122,1 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 142 637 человек.