Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе
Foto: F64

Среди крупных городов больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Риге выявлены 634 новых заболевших, а 14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 6431 человек. В свою очередь, в Даугавпилсе констатировано 206 новых случаев.

В Валмиерском крае - 78 новых случаев инфицирования Covid-19, в Айзкраукльском крае - 67, в Резекне - 58, в Юрмале и Саласпилсском крае - по 57, в Кулдигском крае - 56, в Аугшдаугавском крае и Лиепае - по 52, в Баусском крае - 48, Екабпилсском крае - 47, Адажском и Ропажском краях - по 46, Огрском крае - 45, в Елгаве - 43, Цесисском крае - 40. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 2142 новых случая Covid-19, скончались 12 пациентов. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1110,4 случаев на 100 000 населения. Из всех выявленных за сутки случаев 1678 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 464 человек были вакцинированы.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы