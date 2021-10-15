Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе

Среди крупных городов больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В Риге выявлены 634 новых заболевших, а 14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 6431 человек. В свою очередь, в Даугавпилсе констатировано 206 новых случаев.

В Валмиерском крае - 78 новых случаев инфицирования Covid-19, в Айзкраукльском крае - 67, в Резекне - 58, в Юрмале и Саласпилсском крае - по 57, в Кулдигском крае - 56, в Аугшдаугавском крае и Лиепае - по 52, в Баусском крае - 48, Екабпилсском крае - 47, Адажском и Ропажском краях - по 46, Огрском крае - 45, в Елгаве - 43, Цесисском крае - 40. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 2142 новых случая Covid-19, скончались 12 пациентов. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1110,4 случаев на 100 000 населения. Из всех выявленных за сутки случаев 1678 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 464 человек были вакцинированы.