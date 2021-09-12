Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Екабпилсском крае

Больше всего новых случаев заражения Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге и Екабпилсском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В столице за сутки получен 121 положительный тест, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости достиг 1449 человек.

В Екабпилсском крае добавилось 34 заболевших, в Кулдигском крае — 20, в Елгавском и Талсинском краях — по 17, в Марупском и Сигулдском краях — по 14, в Даугавпилсе — 13, в Краславском, Ливанском и Валмиерском краях — по 10, а в остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Наибольшее общее число заболевших за последние две недели наблюдается в Риге — 1449 человек. В Валмиерском крае — 244 новых случая за последние 14 дней, в Даугавпилсе — 228, в Талсинском крае — 199, в Екабпилсском крае — 198, в Елгаве — 152, в Ропажском крае — 137, в Смилтенском крае — 123, а Айзкраулском крае — 120, в Юрмале — 111, а в Ливанском крае — 104.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 393 новых случая Covid-19, два человека скончались.

Всего в субботу было сделано 10 437 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 257,4 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 147 193 случая Covid-19.