Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Валмиерском крае

Больше всего новых случаев заражения Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге и Валмиерском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В столице за сутки получено 126 положительных тестов, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости достиг 1208 человек.

В Валмиерском крае добавилось 43 заболевших, в Ропажском крае — 29, в Даугавпилском и Екабпилсском крае — по 27, в Талсинсокм крае — 22, в Лиепае — 14, а в остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели в Риге — 1208 человек. В Валмиерском крае — 214 человек, в Талсинском крае — 200, в Даугавпилсе — 197, в Екабпилсском крае — 139, в Елгаве — 138, в Ропажском крае — 136, в Смилтенском крае — 123, а Айзкраулском крае — 112, а Гулбенском — 100.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 490 новых случаев Covid-19, скончались три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего в среду было сделано 42 449 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 222,2 случаев на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии выявлено 145 893 случая Covid-19, умерли 2598 человек с коронавирусом.