Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Лиепае и Марупском крае
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Из выявленных за прошедшие сутки 116 новых случаев Covid-19 66 случаев (57%) зарегистрированы в Риге, Лиепае и Марупском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев, в целом больны 2183 человека. В Марупском крае зарегистрировано девять новых случаев, общее количество заболевших составляет 98 человек. В Лиепае за прошедшие сутки выявлено восемь новых случаев, в целом больны 97 человек.

Крупнейшее количество заболевших по данным за две недели сохраняется в Риге — 2183 человека. В Даугавпилсе "Covid-19" в настоящее время больны 569 человек, в Юрмале — 132, в Елгаве — 111, в Краславском крае — 107, в Марупском крае — 98, в Лиепае — 97, в Резекне — 88.

Как сообщалось, в воскресенье в Латвии подтверждено 116 новых случаев "Covid-19", скончалось еще девять человек.

За прошедшие сутки сделано 2256 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 13 236 человек, 162 инфицированных скончались.

По данным ЦПКЗ на 21 ноября, число людей, у которых зафиксировано выздоровление, увеличилось до 1635 человек.

В воскресенье в больницы поступило 45 пациентов с Covid-19, а 13 человек были выписаны.

В общей сложности в больницах Латвии на сегодняшний день находятся 437 пациентов с Covid-19, у 414 из них заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 человека находятся в тяжелом состоянии.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Даугавпилс Резекне
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