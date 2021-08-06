Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Огрском крае и Резекне

Больше всего новых случаев заражения Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге, Огрском крае и Резекне, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В столице за сутки получено 24 положительных теста, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости достиг 414 человек.

В Огрском крае добавилось семь заболевших, в Резекне - пять, в Елгаве, Мадонском и Тукумском краях - по четыре, в Марупском и Резекненском краях - по три, в остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 80 новых случаев Covid-19, скончался один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего в четверг проведены 7385 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 1,1%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 47,6 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 139 284 человек.

В больницы поступили шесть пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечится 51 пациент, из них семеро в тяжелом состоянии.