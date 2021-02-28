Большинство новых случаев Covid-19 зафиксировано в Риге

В Риге за минувшие сутки было зафиксировано 127 из 376 новых случаев заражения Covid-19. За последние две недели в столице заболели 3099 человек, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Даугавпилсе зафиксировано 19 новых случаев Covid-19, в Олайнском крае - 16, в Ливанском крае - 14, в Айзпутском и Краславском краях - по 12, в Салдусском крае - 11, в Алуксненском и Юрмальском краях - по 9, в Балвском крае и Елгаве - по 8, в Лиепае и Талсинском крае - по 7, в Вентспилсе - 6, в Мадонском и Резекненском краях - по пять. В остальных краях число новых заражения меньше пяти.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге. Затем следует Даугавпилс с показателем 476, Лиепая - 315, в Юрмала - 270, Балвский край - 264, Елгава - 254, Гулбенский край - 223, Олайнский край - 186, Резекне - 167 и Салдусский край - 142.

Алсунгский край единственный, где в течение последних 14 дней не было заболевших.