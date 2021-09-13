Большинство педагогов в Латвии сделали прививку от коронавируса

Охват вакцинацией от Covid-19 среди работников образовательных учреждений достиг 73%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.
По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на 1 процентный пункт. Уже несколько недель рост числа вакцинированных происходит очень медленно.
От Covid-19 привиты 64% работников дошкольных учреждений, что на 2 процентных пункта больше, чем неделей ранее. На 2 процентных пункта увеличилось также количество привитых работников в системе общего образования - 77%, а на уровне высшего образования вакцинировано 86% работников, как и неделей ранее.
Министр также сообщила, что в сфере обучения по интересам привито 73% педагогов, в учреждениях профессионального образования - 74%.
‼️ Jaunākie dati par vakcināciju izglītības iestādēs ‼️ (12.09.2021.)— Anita Muizniece (@anita_muizniece) September 13, 2021
Izglītības iestādēs kopā vakcinēti 73 % (pieaugums par 1 procentpunktu) darbinieki:
👶- pirmsskolas 64% (+2);
🧑🏫- vispārējās izgl.iestādes 77 % (+2);
🧑🎓- augstskolās 86%.#pedagogivakcinējas #mācībasklātienē pic.twitter.com/ewtPSQViAb