Большинство подростков, по ошибке получивших неподходящую вакцину, были почти совершеннолетними

Большая часть подростков, получивших «взрослую» вакцину от Covid-19, были почти совершеннолетними, сообщила Инспекция здравоохранения после проверки ситуации.

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С 1 мая по 13 июня этого года в Латвии было выявлено 106 случаев, когда подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали не соответствующую возрасту вакцину. На момент, когда препараты еще не получили официального одобрения для вакцинации молодых людей, вакцину Moderna получили 64 несовершеннолетних, в 41 случае подростки были привиты однократным препаратом Janssen и еще в одном случае — AstraZeneca. В тот момент несовершеннолетних можно было прививать только вакциной Pfizer/BioNTech, сейчас разрешена также Moderna.

Инспекция здравоохранения провела проверку и выяснила, что больше половины случаев — это вакцинация препаратом Moderna, который позднее был разрешен для использования подростками, а в двух третях случаев привитым несовершеннолетним было 17 лет, то есть они были почти совершеннолетними.

Было также выяснено, что в некоторых случаях упаковки вакцин от разных производителей и сертификаты были одного цвета, что создавало риск их спутать. Кроме того, в некоторых случаях медики обратили внимание только на год рождения вакцинируемых и не посмотрели на число, а в некоторых несовершеннолетние не были особо отмечены в списке вакцинируемых.

Также было несколько случаев, когда в е-здоровье по ошибке указали не ту вакцину, тогда как на самом деле подросток получил соответствующую возрасту. Сейчас эти данные исправлены.

В одном случае мать подростков настаивала на том, чтобы использовалась именно AstraZeneca.

Если будут обнаружены еще подобные случаи, компанию, оказывающую услуги вакцинации, оштрафуют. Штраф может составить до 10% от суммы, предусмотренной как выплаты за месяц.