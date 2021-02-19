Большинство семейных врачей начнут прививать от Covid-19 в середине следующей недели
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С учетом того, что не все семейные врачи получат вакцины от Covid-19 уже в начале недели, большинство начнут вакцинацию в своих практиках в среду или четверг, сообщила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Она отметила, что новую систему учета вакцинации обещают только через восемь недель, поэтому семейные врачи пока будут вести учет в системе электронного здравоохранения. С учетом проблем с функциональностью этой системы при ее серьезных сбоях семейным врачам будут высылаться таблицы, куда они вручную будут заносить данные о привитых.

Вейде сообщила, что для отбора врачей был проведен опрос о их готовности проводить вакцинацию с учетом ресурсов и нагрузки. В настоящее время заявки подали 504 семейных врача, но этот показатель будет меняться, так как некоторые врачи все же отказываются от вакцинации, а другие подают заявки.

В настоящее время семейные врачи заключили договоры с Национальной службой здравоохранения и составили списки вакцинируемых.

Вейде рассказала, что первоначально вакцинацию в практиках семейных врачей планировалось начать 1 марта, но бюро вакцинации в понедельник предложило начать ее уже 22 февраля, и семейные врачи на этот призыв откликнулись. "Если вакцины есть, нужно начинать вакцинацию как можно быстрее", — сказала руководитель ассоциации.

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LETA

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Вакцинация
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