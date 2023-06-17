Большинство школ в Латгале готовы к переходу на обучение только на латышском языке

Большинство школ Латгале были готовы к переходу на обучение только на латышском языке уже в прошлом году, но некоторые школы обеспокоены дальнейшим ходом реформы из-за нехватки учителей, выяснило агентство LЕТА.

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Директор Даугавпилсской средней школы дружеского вызова Кристина Иванцова рассказала агентству LЕТА, что у школы достаточно методических и педагогических ресурсов, чтобы обеспечить начало перехода. Первоклассники приходят в школу с достаточно хорошим знанием латышского языка, потому что активно изучают язык в детском саду.

Иванцова отметила роль родителей в изучении языка, заявив, что родители, которые хотят, чтобы их ребенок выучил язык, ищут возможности для развития. С другой стороны, те родители, которые не так хорошо знают латышский язык, больше беспокоятся о переходе. Для этих родителей в средней школе предусмотрены занятия с "инсценировками" уроков, чтобы родители могли получить представление о ходе реформы. По словам Иванцовой, такой подход снизил тревожность родителей.

Роль родителей подчеркнул и директор Вилянской средней школы Петерис Третюкс, призвав родителей не оказывать своим детям "медвежью услугу", говоря дома только по-русски, так как это не будет способствовать ожидаемому результату.

Директор Резекненской 2-й средней школы Игорь Сергеев рассказал, что родители поддерживают переход на обучение на латышском языке, в то же время некоторые родители просят школу предоставить факультативные занятия или занятия по интересам на русском языке, чтобы у учащихся была возможность осваивать и этот язык.

Директора школ указали, что учащимся будет оказана необходимая поддержка, в некоторых школах также думают о найме дополнительных помощников учителей.

Учителя также в основном готовы перейти на преподавание только на латышском языке. Те, кто не может продолжать свою текущую работу из-за недостаточной нагрузки или владения языком, изъявили желание пройти переподготовку, устроились на работу в другую школу или вышли на пенсию.

В то же время некоторые директора выразили обеспокоенность нехваткой учебных материалов или педагогов. В качестве одного из решений школы ищут учителей из тех школ, которые будут закрыты.

Уже сообщалось, что в октябре прошлого года Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают, что в Латвии в течение трех лет дошкольное и основное образование будет полностью переведено на государственный язык.