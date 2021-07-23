Большинство выявленных случаев Covid — в Риге, Юрмале и Лиепае

Из 38 диагностированных вчера новых случаев Covid-19 37% были выявлены в Риге, сравнительно много случаев коронавируса было также выявлено в Юрмале и Лиепае, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вчера в столице было зарегистрировано 14 новых случаев Covid-19, а двухнедельное кумулятивное количество заболевших составляет 215 человек.

В Юрмале и Лиепае за последние две недели было выявлено по пять новых случаев Covid-19, в Огрском крае — четыре новых случая.

Наибольшее общее количество инфицированных Covid-19 за последние две недели было в Риге — 215, Юрмале — 25, в Огрском крае — 23, в Даугавпилсе — 22, а в Кекавском крае — 18. В то же время в Ливанском, Лудзенском, Валкский и Вараклянский краях за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей на данный момент в Латвии составляет 29,1 случая.

В настоящее время в 12 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в пяти муниципалитетах он превышен на 50%.

Самый высокий двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей зафиксирован в Краславском, Олайнском, Кекавском, Ропажском, Огрском, Лимбажском и Елгавском краях, а также в Юрмале и Риге.

Как сообщалось ранее, в четверг в Латвии выявлено 38 новых случаев Covid-19.