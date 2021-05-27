Из 348 диагностированных вчера новых случаев Covid-19 29% были выявлены в Риге, а еще 6% — в Даугавпилсе, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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При этом впервые с ноября прошлого года общее количество заболевших в Риге за две недели упало ниже 2 тысяч.

Вчера в столице было зарегистрировано 100 новых случаев Covid-19, а двухнедельное кумулятивное количество заболевших составляет 1894 человека. Это самое низкое общее количество случаев заболевания Covid-19 за две недели с 13 ноября прошлого года.

В Даугавпилсе за последние две недели было выявлено 22 новых случая Covid-19, а всего за последние две недели в городе зарегистрирован 221 случай Covid-19.

В Лиепае, Вентспилсе и Тукумском крае вчера выявлено по 13 новых случаев "Covid-19", в Елгаве — 11, а в Адажском и Резекненском краях — по десять. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки было зарегистрировано наименьшее количество новых случаев Covid-19.

Наибольшее общее количество инфицированных Covid-19 за последние две недели было в Риге — 1894, Вентспилсе — 225, Даугавпилсе — 221, Елгаве — 183, Огрском крае — 173, Лиепае — 163, а в Резекне — 159 человек. В то же время в самоуправлениях Руцавы и Вайнеде за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного случая заражения "Covid-19".

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости "Covid-19" на 100 000 жителей на данный момент в Латвии составляет 307,8 случая.

В настоящее время в 46 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 20 муниципалитетах он превышен на 50%.

Самый высокий двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей зафиксирован в Терветском, Наукшенском, Цесвайнском, Зилупском, Риебиньском, Яунпилсском крае, Вентспилсе, Вецпиебалгсском крае, Прейльском крае и в Резекне.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 348 новых случаев Covid-19, умерли семь человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 89 лет.

Ранее Кабинет министров постановил, что при двухнедельном кумулятивном показателе не выше 320 могут быть возобновлены индивидуальные посещения музеев, библиотек и культурных объектов с условием 25 квадратных метров на человека.

Также ранее было решено, что при таком показателе могут проводиться спортивные тренировки на свежем воздухе до 20 человек без использования раздевалок.

За прошедшие сутки сделано 13 512 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,6%.

В среду умерли семь человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 89 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2355 зараженных Covid-19. С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 132 258 человек.