Большинству рижан вернут горячую воду сегодня вечером
Foto: Pixabay

Rīgas siltums завершило гидравлическую проверку тепловых сетей на правом берегу Даугавы и приступило к устранению повреждений – поэтому сегодня вечером подача горячей воды возобновиться у большинства жителей Риги. Об этом сообщила представительница предприятия Линда Ренце.

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Домоуправлениям разрешили подключить теплоузлы.

Rīgas siltums обнаружила шесть повреждений тепловых сетей, ремонт которых уже начался, сказала Ренце.

Обнаружили крупный разрыв теплосетей в трубопроводе 1973 года постройки на пересечении улиц Салацас и Огрес. Житель Риги разместил в Twitter видео, на котором видны последствия поломки - фонтан, поднимающийся над верхушками деревьев и крышами многоэтажных домов. Как сообщила Ренце, начаты ремонтные работы на трубопроводе, и сегодня вечером планируется восстановить подачу горячей воды в близлежащие дома.

Представительница Rīgas siltums сообщила, что пострадавших в результате разрыва трубопровода нет, а температура вытекшей воды не превышала 45 градусов. Компания приносит извинения за неудобства и благодарит жителей, которые сообщили о замеченных повреждениях.

Список домов, в которых не будет горячей воды из-за повреждения тепловых сетей, опубликуют на сайте предприятия rs.lv, в разделе "Новости". Если адреса дома нет в списке, но горячей воды в нем нет, Rīgas siltums просит обращаться в домоуправление.

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