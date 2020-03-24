Большой субботник переносится на 16 мая

В связи с введенным из-за пандемии "Covid-19" чрезвычайным положением организаторы Большого субботника приняли решение о переносе мероприятия с 25 апреля на 16 мая этого года.

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В то же время организаторы просят жителей "не запираться в своих домах", а проводить больше времени на свежем воздухе и организовывать отдельные субботники с участием ограниченного количества людей.

Места проведения таких субботников организаторы призывают отмечать на интерактивной карте на сайте мероприятия "www.talkas.lv", чтобы другие люди видели, где сейчас проходят субботники и могли перенести свои мероприятия в другое место или на другой день. Всех участников "одиночных субботников" организаторы просят делиться новостями в социальных сетях с хэштегами #solotalka", "#esmuvesels" и "#parveselulatviju".

Тем, кто находится на карантине, в самоизоляции или просто хочет провести это время дома, организаторы предлагают принять участие в субботнике идей, которая уже во второй раз будет проходить во время Большого субботника. Люди могут делиться своими идеями о том, как сделать Латвию и мир более экологичными, безопасными и красивыми, а также о том, как решить крупнейшие экологические проблемы в долгосрочной перспективе. Свои идеи латвийцы могут присылать на почту "talkas@talkas.lv" или подавать их, заполнив электронную анкету на сайте мероприятия.