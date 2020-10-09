Большую часть новых случаев Covid-19 удалось отследить
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По предварительным данным, большую часть случаев Covid-19 на этой неделе удалось отследить, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

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"Первый вопрос, который задают эпидемиологи - был ли контакт с уже известным заболевшим Covid-19, был ли человек за границей. Если мы не можем получить информацию об очевидных факторах, это не означает, что контактные лица не будут установлены. Работа постоянно продолжается, и информацию мы можем получить на два или три дня позже", - сказал эпидемиолог.

В предыдущие две недели эпидемиологи могли отследить около 80% случаев, на этой неделе также ясно, что большинство заболевших связано с конкретными источниками инфекции. Точные данные об этой неделе будут доступны на следующей неделе.

Чтобы обеспечить выяснение контактных лиц, эпидемиологи привлекают к работе специалистов из других отделов ЦПКЗ. Если заражение происходит в школе, контактными лицами автоматически становятся весь класс или группа и учителя, находившиеся с ними в контакте.

Перевощиков заверил, что пока ЦПКЗ справляется с выросшей нагрузкой.

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