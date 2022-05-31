Бондарс уходит с поста главы Бюджетно-финансовой комиссии и не будет баллотироваться в 14-й Сейм

После решения прокуратуры потребовать выдачу депутата Сейма Мартиньша Бондарса (Attīstībai/Par!) для уголовного преследования, сам политик принял решение уйти с должности председателя парламентской Бюджетно-финансовой комиссии и не баллотироваться в 14-й Сейм. Об этом сам Бондарс сообщил на специально созванной пресс-конференции.

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Мартиньш Бондарс еще раз повторил на пресс-конференции, что не виноват.

Во вторник комиссия Сейса по мандатам, этике и заявления поддержала по просьбе прокуратуры проект решения о выдаче для уголовного преследования Бондарса. Окончательное решение еще предстоит принять Сейму.

Как сообщает агентство LETA, Бондарсу инкриминируется то, что он "в корыстных целях в группе лиц по предварительному сговору подделал документ о предоставлении прав, а также использоваа подложный документ, причинив значительный ущерб охраняемым законом интересам лица". Такое деяние может караться лишением свободы на срок до четырех лет, краткосрочным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или денежным штрафом.

На заседании комиссии Бондарс придерживался позиции, что он ни в чем не виноват, ничего неправильного не совершал и закон не нарушал. По мнению Бондарса, прокуратура реализует "беспроигрышную стратегию", поскольку политик не видит возможности, как депутаты Сейма в предвыборный период могли бы голосовать против его выдачи для уголовного преследования. Политик призвал депупутов голосовать за выдачу, чтобы "сломать предвыборную кампанию прокуратуры в 14-й Сейм".

Регламент Сейма предусматривает, что парламент принимает решение о согласии на начало уголовного преследования члена Сейма, его арест, обыск или иное ограничение его свободы на основании заключения Комиссии по мандатам, этике и заявлениям.

По информации Латвийского телевидения, запрос о выдаче Бондарса для уголовного преследования связан с подозрительным договором с женой, который гарантирует, что семейный дом не будет отнят в рамках дела о нанесении убытков Latvijas Krājbanka.

По словам адвоката Бондарса Мартиньша Квепса, прокуратура требует выдать депутата для уголовного преследования по подозрению в возможной подделке заключенного супругами соглашения о статусе семейного имущества.

Прокурор Рижского окружного суда Мадара Грике указала на заседании комиссии, что по делу проходят три лица. Еще одно лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в течение недели, а уголовное дело в отношении третьего лица может быть прекращено. Третье лицо также может подать документы о реабилитации, отметила прокурор.

В распоряжении агентства LETA есть информация, что одно из лиц, фигурирующих в уголовном процессе — жена Мартиньша Бондарса Иева.

Особенности раздела имущества супругами

Документы, представленные прокуратурой, указывают на возможное уголовное преступление. Прокурор подчеркнула, что предполагаемое обвинение и преследование Бондарса не были связаны с его политической деятельностью. Она указала, что уголовное производство по этому делу было возбуждено еще в 2018 году — до того, как Бондарс стал депутатом 13-го Сейма.

В случае выдачи Сеймом Бондарс будет призван к ответственности за нарушения брачного договора об установлении статуса имущества, которые затрагивают личную сферу и никак не связаны с политической деятельностью, подчеркнула Грике. Прокурор выразила надежду, что Сейм не будет ставить препятствия на пути выдачи депутата.

В свою очередь адвокат Бондарса Квепс заявил, что представленные прокуратурой в Сейм документы показывают, что последние активные следственные действия проводились в 2019 году, а в 2020 году по делу были получены лишь "очень незначительные документы". Квепс выразил недоумение, почему при отсутствии новых доказательств и новых действий у прокуратуры 24 мая "сложилось впечатление", что Бондарс должен быть привлечен к ответственности. Также уголовное преследование запрошено не после того, как полиция завершила досудебное расследование, а после того, как дело "забрали у полиции", заявил адвокат политика.

Квепс также назвал доводы прокурора бытовыми и сослался на критерии Европарламента, устанавливающие, не является ли уголовный процесс подозрительным, и не связан ли он с какими-либо скрытыми политическими мотивами. Обычно политические мотивы прикрываются другими делами, сказал адвокат Бондарса.

На заседании комиссии Сейма депутат Виталий Орлов спросил, почему ранее не было возбуждено дело против нотариуса, который сейчас уже скончался. Грике пояснила, что не может комментиовать ход расследования до мая 2021 года, когда она стала надзирающим прокурором по этому делу. По ее словам, самые важные доказательства были получены в течение последнего года, но до этого времени не было известно, что нотариуса можно привлечены к ответственности, поэтому процесс не был возбужден.

Адвокат депутата рассказал, что мать Бондарса подарила землю невестке (жене Бондарса) и, взяв кредит, супруга политика построила на ней дом. Чтобы Иеве Бондаре не приходилось по каждому делу требовать сопровождения мужа, ей нужно было говорить, что дом принадлежит ей, и в подготовленном нотаурисом документе была сделана соответствующая запись. В свою очерель прокурор заявила, что в дар была передана только земля, но позже она была дополнена постройками и дополнительной землей. То, что документ заключен на имя одного из супругов, не означает, что он не считается совместной собственностью супругов, пояснила Грике позицию обвинения.