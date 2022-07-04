Бондарсу предъявлено обвинение в подделке документов

Прокуратура Рижского округа направила в суд уголовное дело в отношении депутата Сейма Мартиньша Бондарса и его супруги Иевы Бондаре. Согласно обвинительному заключению, супруги Бондарсы в составе группы совершили подделку документа и использовали его, нанеся таким образом существенный вред интересам защищенных законом лиц.

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Ранее Сейм большинством голосов поддержал начало уголовного преследования Мартиньша Бондарса.

Дело против Бондарса связано с подозрительным договором, который политик заключил с женой в 2017 году. Договор предполагает, что семейный дом Бондарсов в Марупе не будет конфискован в рамках дела о нанесении убытков Latvijas Krājbanka в случае, если Бондарс будет признан виновным.

Ранее адвокат депутата Мартиньш Квепс рассказал, что мать Бондарса подарила землю невестке (жене Бондарса) и, взяв кредит, супруга политика построила на ней дом. Чтобы Иеве Бондаре не приходилось по каждому делу требовать сопровождения мужа, ей нужно было говорить, что дом принадлежит ей, и в подготовленном нотаурисом документе была сделана соответствующая запись. В свою очередь прокурор Мадара Грике заявила, что в дар была передана только земля, но позже она была дополнена постройками и дополнительной землей. То, что документ заключен на имя одного из супругов, не означает, что он не считается совместной собственностью супругов, пояснила Грике позицию обвинения.

Бондарсу инкриминируется то, что он "в корыстных целях в группе лиц по предварительному сговору подделал документ о предоставлении прав, а также использовал подложный документ, причинив значительный ущерб охраняемым законом интересам лица". Такое деяние может караться лишением свободы на срок до четырех лет, краткосрочным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или денежным штрафом.