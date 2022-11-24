Борьба с алкоголизмом: как обстоит ситуация в Латвии и что планирует сделать Минздрав?

Осенью этого года Кабинет министров утвердил план профилактических мер и улучшения медицинской помощи для снижения распространения алкоголизма и наркомании на 2023-2025 годы, который предусматривает более целенаправленные профилактические меры, а также услуги здравоохранения и социальной поддержки для всех, страдающих зависимостью. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Цель состоит в том, чтобы потребление алкогольных напитков в обществе не увеличивалось как минимум в течение трех лет.

Опрос, проведенный в октябре этого года центром изучения рынка и общественного мнения SKDS, показал, что более половины или 51% населения считают, что самой большой проблемой зависимости в Латвии является алкоголизм.

Это подтверждается и статистикой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году потребление алкоголя на душу населения в Латвии составило 11,1 литра абсолютного алкоголя, в то время как в среднем по Европе — 9,8 литра.

С другой стороны, расчеты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в 2020 году показывают еще более печальную картину — 12,1 литра абсолютного алкоголя на каждого жителя в возрасте 15 лет и старше.

В свою очередь, данные исследования ESPAD (Привычки и тенденции в употреблении вызывающих зависимость веществ среди школьников) свидетельствуют о неизменной ситуации с привычками употребления спиртного среди подростков в возрасте 15-16 лет. Результаты исследований за 2015 и 2020 годы показывают, что хотя бы один раз алкоголь попробовали 89% школьников этого возраста. Согласно результатам опроса, проведенного в 2017/2018 учебном году среди подростков в возрасте 13-15 лет, 7% респондентов в течение месяца напивались хотя бы один раз, среди 15-летних таких было 15% мальчиков и 18% девочек.

Ежегодно около 300-350 детей и подростков проходят лечение от психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя, из них около 100 повторно обращаются в медучреждения, а еще несколько десятков вынуждены лечиться в больнице.

Рискованным для здоровья и общественного порядка употреблением алкоголя (Risky Single Occasion Drinking) считается потребление 60 граммов или пяти доз абсолютного алкоголя за один раз (48 граммов для женщин). Согласно результатам исследования SPKC, проведенного в 2020 году, дозу в 60 граммов и 48 граммов для женщин за один раз хотя бы однажды в жизни выпивали 72% потребителей спиртного в возрасте от 15 до 64 лет. За последний год, таких насчитывается только 32%. Среди мужчин рискованных пьющих больше — 56%, а среди женщин таких всего 27%.

К сожалению, за последний год никто не посоветовал 86% чрезмерно пьющим опрошенным сократить потребление алкоголя из медицинских соображений. Чаще всего об этом говорили члены семьи — 8,5%, врачи-специалисты — 4,3%, семейные врачи — всего 2,8%.

Как свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения, получить консультацию нарколога и амбулаторную наркологическую помощь можно в 41 медучреждении Латвии, включая филиалы. Кажется, что это много, учитывая, что в базе данных Статистики здравоохранения по состоянию на 2021 году было зарегистрировано 44 практикующих врача-нарколога, из них 32 работают в Риге, пять — в Латгале и по два-три человека в других регионах страны. Чаще всего в региональных медучреждениях нарколог принимает пациентов не каждый день, а раз в неделю или реже, поэтому в острых ситуациях получить помощь специалиста немедленно невозможно, образуются очереди. В Министерстве здравоохранения также признали, что на данный момент доступность амбулаторных наркологических услуг в стране обеспечена неравномерно.

Сейчас при получении амбулаторной наркологической помощи за средства из госбюджета необходимо вносить доплату — 4 евро, а при стационарном лечении эта доплата составляет 7 евро в сутки, что становится препятствием для безработных людей и тех, у кого меньше денег. Согласно новому плану Минздрава, планируется освободить часть пациентов наркологии от доплат, а также оценить возможность компенсации необходимых для лечения алкогольной зависимости медикаментов.

План также предусматривает расширение государственной программы амбулаторной психотерапии для людей с зависимостями, основанной на принципах 12 шагов, чтобы она была доступна во всех наркологических центрах. Кроме того, планируется предоставлять услуги дневного стационара при лечении зависимости за средства из госбюджета с целью мотивации алкоголика к дальнейшей реабилитации.

Для детей и подростков программа реабилитации в стационаре предусмотрена только в больнице Гинтермуйжа, где одновременно могут находиться 10 детей. Поэтому программу планируется внедрить и в других учреждениях, например, в Детской клинической университетской больнице и детской психоневрологической больнице Айнажи.