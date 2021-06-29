Борьба с Covid-19: лечебные учреждения получат из госбюджета еще 23 млн евро
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Кабинет министров принял решение направить 23 000 328 евро на оплату услуг, ограничивающих распространение Covid-19, лечебным учреждениям. Деньги выделены из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

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Средства будут израсходованы на организацию тестирования на Covid-19, обеспечение деятельности пунктов приема анализов, доставку образцов в лаборатории. Также деньги необходимы, чтобы доставлять пациентов из больницы домой, если состояние здоровье позволяет лечиться дома. Средства будут потрачены и на аренду и доставку оксиметров.

Национальная служба здоровья собирается из этих средств доплачивать семейным врачам за достигнутые высокие показатели вакцинации от Covid-19 среди жителей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

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LETA

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LETA
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