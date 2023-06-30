Борьба с потоком машин: на восточной границе Латвии могут ввести электронные очереди

Латвия работает над решением по внедрению электронной очереди на восточной границе, которая позволит водителям встать в очередь в заранее установленном порядке в компьютерной системе. Об этом Латвийскому телевидению сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"). Таким образом будет предпринята попытка сократить длинные очереди на границе, пишет LSM.lv.

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Министр финансов отметил, что средства были выделены для предотвращения длинных очередей. Очереди на границе сейчас занимают два-три дня. Например, в четверг, 29 июня, первые грузовики были замечены на обочине дороги примерно в двух километрах от пограничного пункта "Патерниеки".

Ашераденс сообщил, что Латвия готовится ввести электронные очереди.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы ввести электронную очередь на границе. То есть, водитель, подав заявку на очередь в компьютерной системе, будет знать, когда ему нужно ехать на границу", — пояснил министр.

Увидев представленные водителем грузовика документы таможенники смогут спланировать, какие проверки необходимы для конкретного груза.

Хотя очереди доставляют неудобства не только шоферам, сейчас приоритетом для таможенников является уже не продвижение торговли, а контроль за санкциями.

"Если мы посмотрим на статистику, 70% всех проверок, а 70 — это действительно большое число — мы непосредственно проверяем подсанкционные товары", — заявил директор Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) Раймондс Зукулс.

Недавно вступили в силу поправки, которые ограничивают грузы с зарегистрированными в России полуприцепами и прицепами, и лишь за несколько дней было выявлено 13 случаев, когда кто-то пытался их игнорировать.

"Поправки также ограничивают перемещение отдельных товаров транзитом через территорию РФ, товаров, предназначенных для Центральной Азии, скажем, Кыргызстана и Казахстана. И, конечно, этот санкционный режим влияет на общий поток", — пояснил Зукулс.

Хотя применяемые Европейским союзом (ЕС) санкции в отношении России и Беларуси ложатся одинаковым бременем на все страны-члены блока, потоки различаются. Польша ограничила работу ряда пунктов пограничного контроля на границе с Беларусью, соответственно через Литву и Латвию проезжает больше грузовиков.

В свою очередь, из-за строительства тоннеля под железной дорогой недавно пришлось остановить железнодорожное движение в Беларусь, но это не привело к пробке. Грузопоток на путях значительно сократился, в среднем в день прибывает 4-5 грузовых поездов.