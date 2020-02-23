Борьба с проституцией в Латвии: клиентов предлагают штрафовать и отправлять на спецпрограмму

Правительство во вторник, 25 февраля, рассмотрит законопроект об ограничении проституции, который предусматривает штрафы для людей, пользующихся услугами проституток и не посещающих специальную программу коррекции поведения.

Работа над законопроектом велась в Министерстве внутренних дел несколько лет. В настоящее время законопроект передан на рассмотрение правительству, а затем его предстоит утвердить Сейму.

В Латвии проституция легальна, но с ограничениями, которые оговорены в утвержденных в 2008 году правилах Кабинета министров. Они предусматривают, что проституцией запрещено заниматься несовершеннолетним лицам, а предоставлять сексуальные услуги за плату можно только в собственном или арендованном жилом помещении. Кроме того, сексуальные услуги запрещено предлагать и рекламировать в интернете и прессе. В свою очередь сутенерство запрещено Уголовным законом.

Разработанный МВД законопроект предусматривает, что заниматься проституцией и пользоваться сексуальными услугами в дальнейшем нельзя будет лицам моложе 25 лет. Заниматься проституцией можно только в квартире или одноквартирном доме, находящемся в собственности оказывающего эти услуги лица или имеющего письменный договор об аренде жилого помещения, при этом в квартире или доме нельзя заниматься проституцией, если там находится ребенок или возражают другие жильцы.

Законопроект также предусматривает, что лицам, которые занимаются проституцией, за счет бюджетных средств будут обеспечиваться услуги социальной реабилитации, чтобы содействовать их интеграции в общество и на рынок труда. В свою очередь люди, которые пользуются услугами проституток, будут обязаны посещать программу коррекции поведения.

Что касается административной ответственности, то за занятие проституцией в возрасте до 25 лет будет применяться предупреждение или штраф в размере до 500 евро.

За использование сексуальных услуг, предоставляемых лицами от 18 лет до 25 лет, законопроект предусматривает штраф в размере от 200 до 1000 евро.

Штраф за занятия проституцией или использование сексуальных услуг в месте, где находится ребенок, составит от 200 до 1250 евро, за объединение у группу для занятий проституцией — от 250 до 1000 евро.

Для пользующихся услугами проституток людей, которые не будут посещать обязательную программу коррекции поведения, законопроект предусматривает штрафы в размере от 250 до 1000 евро.

Планируется, что большая часть норм законопроекта вступит в силу уже 1 июля этого года вместе с законом об административной ответственности. Норма о социальной реабилитации для лиц, которые занимаются проституцией, вступит в силу с 2021 года, а норма о программе коррекции поведения для лиц, пользующихся услугами проституток, с 2022 года.