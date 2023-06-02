Борьба с "зайцами". С августа — посадка во всех автобусах и троллейбусах Риги только через передние двери
Foto: fabula

С августа во всех автобусах и троллейбусах Rīgas satiksme посадка пассажиров будет осуществляться только через передние двери. Об этом на пресс-конференции сообщила глава правления столичного предприятия общественного транспорта Джинета Иннуса, пишет агентство LETA.

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По словам Иннусы, эта мера вводится, чтобы снизить число пассажиров, которые не покупают билеты или не регистрируют поездку.

Такая мера уже введена на ряде маршрутов. Опыт показал: посадка только через передние двери сокращает число безбилетников. Также такой порядок посадки помогает сократить число пассажиров в грязной и дурно пахнущей одежде — бомжей и прочих деклассированных элементов.

Пассажиры с детскими колясками и в инвалидных креслах смогут входить в автобусы и троллейбусы через средние двери.

Единственный вид общественного транспорта, в который зайти можно будет через все двери — трамваи. В длинных и двухвагонных трамваях ввести посадку только через передние двери невозможно.

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