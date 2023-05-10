Борьба с жарой и изменением климата: в Риге на улице Тербатас появятся стены из травы и "дождевые" сады

Чтобы уменьшить воздействие жары, в Риге на улице Тербатас планируется построить стены и крыши из травы, а также воззвести "дождевые" сады на сумму более полумиллиона евро, сообщили агентству LETA в Департаменте коммуникаций Рижской думы.

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Департамент городского развития Рижской думы планирует реализовать проект, установив стены и крыши, покрытые различными растениями на улице Тербатас, а также оборудовав дождевые сады, чтобы дать жителям возможность освежиться в жаркие летние дни.

"Зеленые" решения планируется внедрить к 2024 году. Сейчас в рамках проекта проводится картирование "зеленой" инфраструктуры с целью выявления районов столицы, которые больше всего в ней нуждаются. Также оценивается, какие решения для "зеленой" инфраструктуры будут наиболее подходящими для адаптации города к изменению климата.

Улица Тербатас — одна из самых оживленных улиц с активным движением и большим потоком пешеходов, но на ней отсутствуют деревья, зелень и другие элементы, которые позволили бы жителям города охладиться в жаркие летние дни, а самой территории приспособиться к изменению климата, сделав ее более привлекательным для проживания, бизнеса и туризма.

В жаркие летние дни в центре Риги, в том числе на улице Тербатас, температура воздуха часто бывает на десять градусов выше, чем в остальных городских районах, потому что центр окружен бетонными домами, где практически нет зеленых насаждений. Цель проекта — протестировать инновационные решения, которые не только помогают адаптироваться к изменению климата, но и создают более привлекательную городскую среду.

"Зеленые" инфраструктурные решения пользуются популярностью во многих местах мира, особенно в Нью-Йорке, где в Бруклине находится крупнейший в мире общедоступный сад на крыше. Все большую популярность обретают вертикальные сады у наружных стен зданий, а "дождевые" сады успешно собирают и используют дождевую воду, тем самым защищая территории от затопления.

Как сооющили агентству LETA в Рижской думе, общая стоимость проекта составляет 532 133 евро. 60% из них будут покрыты из средств программы LIFE, 30% составит национальное финансирование, Рижская дума покроет 10% затрат на проект.